1811: Gründung Eisenwerk Drahtzug in Altleiningen, Spezialisierung auf Herstellung von Metalldraht. 1941: Georg Stein startet mit Produktion von Ketten und Stiften. 1961: Umfirmierung in Kommanditgesellschaft Drahtwarenfabrik Drahtzug Stein. 1962: Beginn der Herstellung von Spülmaschinen-Körben, Erweiterung des Portfolios mit Drahterzeugnissen für die Automobil- und Möbelindustrie, Haushaltsgeräte sowie Medizintechnik. 1973: Erstes Tochterunternehmen in Olonne-sur-Mer (Frankreich). 2001: Umwandlung in Holding. 2005: Produktionsstart am Standort Lodz (Polen). 2007: Weiterer Standort in New Bern, North Carolina, USA. 2016: Nach 75 Jahren im Familienbesitz Verkauf der Mehrheitsanteile an Emeram Capital Partners, München. Drahtzug hat acht Standorte, 1400 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 142 Millionen Euro. 2019: Umfirmierung in Dradura Holding; bei einem Jahresumsatz von 130 Millionen Euro wird ein Sanierungsplan aufgelegt. 2020: Eröffnung Insolvenzverfahren bei noch 1100 Mitarbeitern. 2021: FMC Beteiligungs KG aus Bremen wird Eigentümerin; Dradura hat fünf Standorte und 1000 Mitarbeiter. 2024: Produktionsstandort Altleiningen schließt; letzter Jahresumsatz 2023: 124 Millionen Euro. abf