Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Landesligist VfR Grünstadt dreht in der Endphase der Saison noch einmal so richtig auf. Die Mannschaft von Spielertrainer Nico Müller hat ihre vergangenen drei Spiele gewonnen. Der momentane Tabellenfünfte peilt am Sonntag, 15 Uhr, den nächsten Dreier an.

Die Grünstadter müssen sich dann beim Liganeunten SVW Mainz beweisen, der sich zuletzt in Sachen Kampf um den Ligaverbleib gut Luft verschafft hat. Drei Spieltage vor Saisonschluss