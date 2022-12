2:4 hat Landesligist VfR Grünstadt am Mittwoch bei RWO Alzey verloren. Und das mal wieder als die spielerisch bessere Mannschaft. Bereits am Freitag hat der VfR beim VfB Haßloch die Chance auf Wiedergutmachung.

Das Nachholspiel gegen den Tabellenfünften RWO Alzey wurde auf dem Kunstrasenfeld der SG Spiesheim ausgetragen, da im Alzeyer Wartbergstadion ein neues Kunstrasenfeld entsteht.

Aus VfR-Sicht war es allerdings das alte Lied in dieser Saison: Die Mannschaft von Trainer Christian Rutz war trotz der Niederlage spielerisch und technisch die klar stärkere Elf, kombinierte flüssig, ließ Ball und Gegner laufen. Aber am Ende zählen eben die erzielten Treffer. Der VfR Grünstadt brachten oftmals die Alzeyer Abwehr in Verlegenheit, die mit viel Glück und letztem Einsatz verteidigte. Vor allem nach dem Führungstreffer des umsichtigen und kampfstarken Regisseurs Christopher Lampert (15.) ließen die Rasenspieler durch den glücklos agierenden Tobias Fath, dem vor der Pause überragenden Armin Hazbija Mujevic und Marco Sorg sogenannte „Hundertprozentige“ aus.

Nico Müller glänzt

Nico Müller, der seine Aufgabe als Sechser erneut glänzend erfüllte und sich zudem mehrmals in die Offensive einschaltete, hatte es nicht einfach und zog oft zwei Gegner auf sich. Der technisch versierte Spieler war nur schwer zu bändigen. In die VfR-Drangphase fiel der Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Björn Grimm (17.) wie aus heiterem Himmel. Nachdem kurz darauf Mujevic mit einem Schuss an der Latte scheiterte, gingen die Rheinhessen zur Überraschung der Besucher durch Max Groben sogar in Führung (30.). 2:1 für Alzey hieß es somit zur Pause.

Nach Wiederanpfiff drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch fielen die Treffer auf der anderen Seite. Zwei Vorstöße münzten die Spieler von Trainer Lars Weingärtner rigoros in Tore um, Damian Symkow (66.) und Grimm (75.) sorgten für das 4:1. Schlimm: Die Tore eins bis drei fielen nach kapitalen Fehlern des ansonsten in vielen Spielen oft sicheren Grünstadter Keepers Andre Zott.

Mujevic gelang durch einen Strafstoß noch eine Resultatsverbesserung (86.). Rutz: „Wir waren überlegen, ließen die Bälle gut laufen und gerieten durch drei kapitale Torwartfehler in Rückstand. Trotzdem ist mein Team sichtlich zusammengerückt und zeigte, dass es sich der Aufgabe, den Klassenerhalt zu sichern, stellt. Eine Topleistung konnten wir leider wieder nicht in einen Sieg umwandeln.“

Rutz: Nehmen Abstiegskampf an

Am Freitag, 19.30 Uhr, gastiert Grünstadt nun beim VfB Haßloch (Kunstrasenplatz, August-Schön-Weg 8). Die Platzherren liegen nach 18 Spieltagen einen Punkt vor dem VfR auf dem zwölften Tabellenplatz (22 Zähler). Zuletzt hat Haßloch deutliche Niederlagen beim Tabellenführer Viktoria Herxheim (0:9) und beim Zweiten SV Büchelberg (0:5) kassiert. Davor allerdings drei Spiele in Folge gewonnen, unter anderem auch gegen den TuS Altleiningen.

Im Hinspiel siegte der Neuling überraschend mit 2:1. VfR-Chefcoach Rutz: „Wir nehmen den Abstiegskampf an und wollen in Haßloch gewinnen. Das wird allerdings nicht einfach, da wir auf einen Gegner treffen, der sicherlich abwartend agiert und auf seine Chancen lauert.“