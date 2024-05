Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Landesligist VfR Grünstadt gastiert am Sonntag beim ehemaligen Oberligisten SV Geinsheim, den derzeit in der Fußball-Landesliga Ost Abstiegssorgen plagen. Beide Teams trafen in dieser Spielzeit schon zwei Mal aufeinander, der VfR konnte aber noch keine dieser Partien für sich entscheiden. Dies soll nun gelingen.

Für die Elf von Spielertrainer Nico Müller ist die Saison so gut wie vorüber, nur noch eine Prestige-Angelegenheit. Wer den Ex-Regionalliga-Akteur allerdings kennt, weiß, dass der