An diesem Donnerstag könnte das Urteil über einen Mann aus dem Leiningerland fallen, der seine minderjährige Schwägerin vergewaltigt haben soll. Entscheidend wird sein, ob das Gericht dem mutmaßlichen Opfer glaubt. Also versuchen der Angeklagte und sein Verteidiger, Zweifel an den Aussagen der Jugendlichen zu säen.

„Es geht in diesem Verfahren um einiges.“ Diesen Satz hat der Vorsitzende Richter Alexander Melahn schon einige Male gesagt, auch am jüngsten Verhandlungstag hat er ihn