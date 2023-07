Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Seat-Fahrer, dem am Sonntag auf der A6 zwischen Grünstadt und Wattenheim der rechte Vorderreifen geplatzt ist. Nach Angaben der Autobahnpolizei war er gegen 13.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Saarbrücken unterwegs. Durch das Platzen des Vorderreifens verlor der 48-jährige Seat-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und schleuderte mit dem Wagen gegen die rechte Leitplanke. Da sich im Seat auch zwei Kleinkinder befanden, startete vorsorglich der Rettungshubschrauber, um im Falle eines medizinischen Notfalles schnell reagieren zu können. Entgegen ersten Vermutungen blieben der Seat-Fahrer und seine beiden 1 und 3 Jahre alten Kinder glücklicherweise unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Außerdem musste der rechte Fahrstreifen an der Unfallstelle bis zirka 14.15 Uhr für die Bergung und Fahrbahnreinigung gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Grünstadt, sowie die Autobahnmeisterei Wattenheim im Einsatz.