In nur zehn Minuten ist ein Geldbeutel aus einem Pkw gestohlen worden. Der schwarze VW-Golf einer Carlsbergerin stand am Sonntag zwischen 12 und 12.10 Uhr auf dem Parkplatz Hetschmühle in Wattenheim. In der Zeit wurde das Beifahrerfenster aufgehebelt und das Portemonnaie entwendet. Gesamtschaden: circa 500 Euro. Da an dem Weiher viel los war, hofft die Polizei auf Zeugen: Telefon 06359 93120.