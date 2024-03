Der Jugendfußball beim TSV Carlsberg boomt seit einigen Jahren. In der Woche vor Ostern gab es für 85 Nachwuchskicker ein besonderes Angebot – ein Trainingscamp mit den Fußball-Rabauken, so nennt sich die Kickerschule des FC St. Pauli. Vermittelt wurde mehr als nur technische Fertigkeiten.

„Wir haben derzeit mehr als 110 Jugendliche, die bei uns spielen“, sagt Dominik König, Jugendleiter des TSV Carlsberg. „In der nächsten Saison haben wir nun auch zwei D-Jugendmannschaften. Das einzige Problem, das wir langsam bekommen: Uns fehlen Trainerinnen und Trainer.“ König und seine Mitstreiter sind sehr engagiert. Der jährlich ausgetragene Carleo-Cup für E-, F- und G-Jugendteams, den die Carlsberger Jugendteams vor wenigen Jahren ins Leben gerufen haben, ist schon ein Erfolg geworden und wurde gut angenommen. „Wir laden da speziell Teams ein, die im normalen Spielbetrieb meist nur verlieren. Wir wollen keine Ergebnisse von 8:0 oder 10:0. Das kommt gut an“, sagt Dominik König.

Vier Tage lang war das Sportgelände des TSV Carlsberg nun in der Woche vor Ostern fest in der Hand der Fußball-Rabauken. 85 Nachwuchskickerinnen und -kicker zwischen sechs und 13 Jahren nahmen in der Osterferienwoche mit Begeisterung am Trainingscamp der Fußballschule des FC St. Pauli teil.

„Es ist alles reibungslos verlaufen, wir hatten große Unterstützung von Eltern. Und was toll ist: Im vergangenen Jahr waren es 53 Kinder, diesmal hatten wir 85“, freute sich Dominik König über die gelungene zweite Auflage des Fußballcamps mit der Rabaukenschule des Hamburger Zweitligisten FC St. Pauli.

Auch mit dem Wetter hatten die Organisatoren Glück. „Nur am Donnerstagmorgen musste ich alle vom Platz holen, weil es so geschüttet hat, eine Gruppe hat aber in unserer kleinen Arena neben dem Kunstrasen weiter trainiert. Alle waren beschäftigt“, sagt König.

Fan des FC St. Pauli

Seit 2008 bietet der Kultclub FC St. Pauli aus der Hansestadt Hamburg Fußballcamps an. 120 junge Trainer üben in ganz Deutschland in mehr als 170 Vereinen mit den jungen Ballartisten Spieltechniken und den fairen Umgang mit Mitspielern und Gegnern. „Ich bin neben dem FCK großer Fan des FC St. Pauli, ich habe einfach mal angefragt, bin 2022 nach Hamburg gefahren und nach einer halben Stunde Kaffeetrinken haben sich die Jungs dort sich bereit erklärt, ein Fußballcamp zu machen und unser Kooperationspartner zu werden“, erzählt König. Er betont: „Der FC St. Pauli macht es nicht wie andere großen Klubs, die einfach einem lizenzierten Trainer des jeweiligen Vereins einen Trainingsplan in die Hand drücken. Nein, die kommen selber vorbei und machen das auch mit Begeisterung.“ Mit drei Trainerinnen und zwei männlichen Coaches kamen die Hanseaten nach Carlsberg und vermittelten den Kindern fußballerische Fertigkeiten. „Wir hatten Kinder aus Birkenheide, Obersülzen, sogar zwei aus Braunschweig“, staunt König.

In altersgerechten Trainingsgruppen und an Spielstationen wurden Koordination, Ballan- und -mitnahme, Dribbling, Schusstechnik, Torabschluss und Zweikampfverhalten geübt. Natürlich durfte auch das freie Spiel nicht zu kurz kommen. Ganz wichtig ist beim Rabauken-Camp die Vermittlung von Werten wie Fairness, Respekt und Toleranz. Von 9.30 Uhr bis 16 Uhr waren die Nachwuchskicker am Ball. Unterbrochen wurden die Einheiten vom gemeinsamen Mittagessen.

Die Kooperation mit dem FC St. Pauli werden die Carlsberger fortsetzen. „Wir wollen das Camp auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder an Ostern machen“, sagt König.

Benefizaktionen für kranken Jugendfußballer

Am Samstag, 6. April, veranstaltet der TSV Carlsberg auf seinem Sportgelände den Benefiztag „Spielen für Joel“. Der 17-jährige Carlsberger Jugendfußballer ist an Blutkrebs erkrankt und braucht wohl eine Stammzellspende.

Um keine Zeit zu verlieren und die Familie in der aufreibenden Zeit zu unterstützen, organisierte der TSV kurzfristig den Benefiztag. „Es werden von 9 Uhr bis 18 Uhr Teams bei uns spielen, unter anderem trifft die JFV Fritz-Walter-Jugend auf die U14 des 1. FC Kaiserslautern“, sagt Jugendleiter Dominik König. Dazu gibt es eine Tombola und eine Registrierungsaktion für eventuelle Stammzellenspender. Am Mittwoch, 3. April, 19 Uhr, steigt auf dem Carlsberger Kunstrasen ein Freundschaftsspiel der U 19 von Wormatia Worms und den Aktiven des TSV. Die Einnahmen kommen der Familie von Joel zugute.