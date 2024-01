Mehr als sechs Stunden lang hat die Polizei am Montag ab 14 Uhr auf der B271 bei Bockenheim die Geschwindigkeit der in Richtung Monsheim fahrenden Autos kontrolliert. Die Bilanz: 74 Autofahrer werden wegen leicht überhöhten Tempos ein Verwarngeld zahlen müssen. 18 weitere waren in dem 70-Stundenkilometer-Abschnitt schon deutlich zu schnell, ihnen stehen jeweils mindestens 60 Euro Bußgeld sowie ein Flensburg-Punkt ins Haus. Und für einen Raser wird es richtig bitter, er war nach Toleranz-Abzug gleich 47 Stundenkilometer zu schnell. Er muss sich auf ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte und 640 Euro Bußgeld einstellen.