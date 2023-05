Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Grünstadt will einen Klimaschutzmanager einstellen. Für diese Stelle gibt es Fördergelder aus Berlin. Allerdings ist der Job zunächst nur auf zwei Jahre befristet – was im Hauptausschuss am Dienstagabend Fragen aufwarf.

Bis Ende des Jahres will Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) die Stelle eines Klimaschutzmanagers in seiner Verwaltung besetzen. Im Haupt- und Finanzausschuss sagte er mit Blick auf Fördergelder,