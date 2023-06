Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Gastschülerin aus der französischsprachigen Schweiz landete Juliette Kauffmann zunächst in Leipzig, doch dort war sie unglücklich. Also wechselte sie die Gastgeber, kam zu einer Familie in Bobenheim und ging aufs Leininger Gymnasium in Grünstadt. Wie es ihr hier gefallen und welche Spezial-Vokabeln sie gelernt hat.

Die 18-jährige Juliette wohnt in Fribourg in der französischen Schweiz und besucht dort die 12. Klasse. Deutsch als Fremdsprache hatte sie bereits seit rund acht Jahren. „Wir