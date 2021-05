Über das Ziel war man sich im Stadtrat jüngst schnell einig: Grünstadter Schüler sollen im Sommer zwei Tage kostenlos im Cabriobad verbringen dürfen. Der Weg dahin war allerdings Gegenstand einer längeren Diskussion.

Die Kinder und Jugendlichen hätten in der Pandemie genug Beeinträchtigungen erlebt. Nun sei es an der Zeit, dies zu honorieren, findet Christoph Spies (SPD): „Wir wollen ein Zeichen setzen und uns bei den Kindern und Jugendlichen bedanken, dass sie mit der Pandemie so gut umgegangen sind.“ Deswegen beantragte die SPD-Fraktion, jeder Schülerin und jedem Schüler aus Grünstadt – unabhängig vom Alter – zwei kostenlose Tageskarten für einen Besuch des Cabalela in diesem Sommer zu schenken. Das sei auch ein gutes Marketing für das Schwimmbad und diene dazu, die Kundenbindung wieder herzustellen. Das Bad ist pandemiebedingt noch immer geschlossen.

Mimmo Scarmato begrüßte namens der CDU-Fraktion die Idee. Er wies aber auf steuerrechtliche Probleme hin, wenn man es – wie von der SPD vorgeschlagen – so handhabe, dass der Stadtrat die von der Stadt entsandten Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke anweise, Regelungen zu treffen, dass die Schüler zwei freie Tageskarten bekommen. „Das wäre eine verdeckte Gewinnausschüttung“, so Scarmato. Die Stadtwerke dürften der Stadt nicht kostenlos Karten zur Verfügung stellen.

Stadtrat ist sich in der Sache einig

Sein Vorschlag: Der Förderverein Cabalela spendet Geld an die Stadt. Die Stadt nimmt dieses Geld und kauft damit bei den Stadtwerken Eintrittskarten fürs Schwimmbad. Diese Karten werden dann wiederum an die Kinder und Jugendlichen verteilt – wie genau, sei noch zu klären. Diese Idee fand am Schluss einstimmig Zustimmung beim Gremium, die Stadtverwaltung nimmt nun Kontakt mit dem Förderverein auf.

Der Vorschlag von Bernhard Ellbrück (FDP), der einfacheren Organisation wegen zwei Tage der offenen Tür zu veranstalten, an denen die Schüler kostenfrei ins Bad können, stieß nicht auf Begeisterung. „Wir leben noch in Corona-Zeiten und wir wissen nicht, wie stark das Bad frequentiert werden darf“, sagte Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Elke Vetter (Grüne) warnte: „So produzieren wird einen Corona-Hotspot unter Kindern.“ Ein Tag der offenen Tür sei in der aktuell noch immer schwierigen Situation deplatziert.

Auch für Schüler aus der Verbandsgemeinde?

Günter Herrmann (CDU) schlug außerdem vor, nicht nur für Grünstadter Schüler, sondern auch für die der Verbandsgemeinde Leiningerland Freikarten zur Verfügung zu stellen – schließlich zahle die Verbandsgemeinde jedes Jahr einen ordentlichen Mitgliedsbeitrag an den Förderverein des Cabalela. Wagner wies darauf hin, dass der Stadtrat so etwas nicht beantragen könne – das sei Sache der Verbandsgemeinde-Gremien. „Aber der Förderverein wäre wohl dafür“, so Wagner. Er ist nicht nur Bürgermeister, sondern auch Vorsitzender des Fördervereins Cabalela.