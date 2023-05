Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seitdem am Donnerstag landesweit Teams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ausgeschwärmt sind, um über 80-Jährige in den Seniorenheimen gegen Corona zu impfen, drängt sich die Frage auf, wie sich Menschen dieser Altersstufe immunisieren lassen können, die in ihren eigenen vier Wänden gepflegt werden, aber nicht mobil sind. Werden auch sie von Rettungssanitätern aufgesucht?

Nach Informationen der SPD-Landtagsabgeordneten Christoph Spies und Jaqueline Rauschkolb sieht es vorerst nicht danach aus. Warum das so ist, konnten sie nicht sagen. Ein Hinderungsgrund