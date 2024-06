Der amtierende Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) hatte früh mitgeteilt, dass er nicht noch einmal antritt. Der einzige Bewerber um seine Nachfolge ist Steffen Burkhardt von der SPD. Der 57-jährige Maschinenbau-Ingenieur und Betriebswirt erreichte 64,4 Prozent (980 Ja-Stimmen) Zustimmung. Mit „Nein“ votierten 542 Bürger, was 35,6 Prozent entspricht. Ungültig waren 43 Wahlzettel. Insgesamt sind in Hettenleidelheim 1565 der 2398 Stimmberechtigten an die Urne gegangen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65,3 Prozent. Blagas Zustimmung war 2019 hoch: 84 Prozent (1272) der Wähler gaben ihm ihre Stimme.