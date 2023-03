Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kurt Althöhn, langjähriger Rektor der ehemaligen Eisenberger Hauptschule, ist vor einigen Tagen im Alter von 85 Jahren verstorben. Der gebürtige Eisenberger prägte fast ein Vierteljahrhundert lang die Schule und begleitete Generationen junger Menschen bis zum Berufseintritt.

Nach fast 40 Jahren im Schuldienst wurde Kurt Althöhn im Jahr 2001 in den Ruhestand verabschiedet. Sein Name ist unter anderem mit der Einführung des freiwilligen zehnten Schuljahrs an der