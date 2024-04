Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eingebettet in einen Gottesdienst uff Pälzisch und Lieder in Moselfränkisch wurde die Saarländerin Susanne Wachs am Sonntag in Bockenheim mit dem Preis der Emichsburg ausgezeichnet. Die Journalistin und Radiomoderatorin hat sich besonders um den Erhalt der Mundart verdient gemacht. Zum Auftakt der 47. Mundarttage hatte es am Abend zuvor beim Gastspiel des „Prinzregenten-Theaters “ aus Ludwigshafen in der Emichsburg eine Attacke auf die Lachmuskeln gegeben.

Erstmals in der langen Geschichte der Bockenheimer Mundarttage hat eine Saarländerin den Preis der Emichsburg bekommen. Empfängerin aus der Hand von Bürgermeister Gunther Bechtel