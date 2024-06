In Altleiningen gab es 2019 keinen Bürgermeisterkandidaten, der Ortschef wurde daher erst später aus der Mitte des Rates heraus gewählt. Diesmal hat der 40-jährige Betriebsleiter Benjamin Claus seinen Hut in den Ring geworfen – mit Unterstützung von FWG und WG Dennhardt. Claus lebt seit 14 Jahren in Altleiningen und engagiert sich seit sechs Jahren politisch. Er konnte 81,5 Prozent der Stimmen erringen, das heißt: 796 stimmberechtigte Altleininger haben sich für ihn ausgesprochen. 181 waren gegen ihn und es gab 17 ungültige Stimmzettel. Die Wahlbeteiligung lag diesmal nur bei 43,7 Prozent.