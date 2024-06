Dass der künftige Staufer Ortsvorsteher Michael Mang-Barth heißt, stand vor der Wahl schon fest. Die Wähler legitimierten den stellvertretenden Ortsvorsteher mit 77,9 Prozent der Stimmen. Der FWG-Kandidat hatte im Burgdorf ein Alleinstellungsmerkmal, denn weder SPD noch CDU hatten Kandidaten für das Amt und auch für den Ortsbeirat aufgestellt. Mang-Barth tritt die Nachfolge von Georg Grünewald (CDU) an, der drei Legislaturperioden amtierte. Grünewald, der 2019 ohne Gegenkandidat in die Wahl ging, wurde damals mit nur 53 Prozent der Stimmen gewählt. Mang-Barth führt die FWG-Liste für den Ortsbeirat an und kandidierte auch für den Stadtrat.