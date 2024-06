Dass die Ergebnisse der Verbandsgemeinderatswahl im Leiningerland erst am Dienstag und nicht bereits am Montag veröffentlicht worden sind, hat mit bis dahin fehlenden Ergebnissen aus der Ortsgemeinde Hettenleidelheim zu tun gehabt. Am Montagabend hieß es, dass die Auszählung in Hettenleidelheim abgebrochen wurde und erst am nächsten Morgen fortgesetzt werden sollte. Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde jetzt mitteilt, ist jedoch nicht etwa die Auszählung unterbrochen worden, sondern „der Wahlvorstand der Ortsgemeinde Hettenleidelheim hat nach vollständiger Auszählung seine Wahlhandlung gestern [...] um 19 Uhr beendet“, und zwar ohne eine vorherige Unterbrechung. Den Schluss der Ergebniserfassung habe die Auszählung der Stimmen für den Rat der Ortsgemeinde gebildet und nicht etwa die der für den Verbandsgemeinderat. „Der hieraus resultierende USB-Stick mit den genauen Wahlergebnissen gelangte“ dann aber erst am Dienstagmorgen zur Verbandsgemeindeverwaltung, die „die Ergebnisse daraufhin umgehend digital dem Landeswahlleiter zuspielte, was zeitgleich auch auf der Homepage der Verbandsgemeinde sichtbar wurde“.

