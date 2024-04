Leiningerland. Innovative Köpfe aus der VG Leiningerland und der Stadt Grünstadt können in der aktuellen Förderrunde noch bis Freitag, 19. April, finanzielle Unterstützung aus dem Leader-Programm beantragen. Die EU stellt Gelder bereit, um die Entwicklung in der ländlichen Region voranzutreiben. Derzeit stehen im Regionalbudget der LAG Rhein-Haardt 100.000 Euro zur Verfügung: Kommunen, Vereine und Privatleute dürfen auf bis zu 20.000 Euro Unterstützung für ihre Kleinprojekte hoffen. Weitere 30.000 Euro werden an ehrenamtliche Bürgerprojekte verteilt: Jeweils bis zu 2000 Euro gibt es für gemeinnützige Vereine oder Interessensgemeinschaften. Die Projekte können Tourismus, Naherholung, Dorf- und Stadtentwicklung, Regionale Wirtschaft, Land-, Forst- und Weinwirtschaft, Erhalt der Kulturlandschaft sowie Energie, Klimaschutz und zukunftsfähige Mobilität betreffen. Umgesetzt werden müssen die Innovationen bis zum 15. Oktober 2024. Welche eingereichten Projekte unterstützt werden, entscheidet das Gremium der LAG Rhein-Haardt am 30. April. Weitere Informationen zum Förderantrag gibt es unter www.leader-rhein-haardt.de.