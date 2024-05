Für den guten Zweck: Mit einer Bilderausstellung in der Eisenberger Sparkasse will Hobbymaler Hans-Joachim Brunner Spenden für krebskranke Kinder auftreiben.

Krebs ist ein Monster. Das weiß Hans-Joachim Brunner nur zu gut. Der 78 Jahre alte Steinborner hat vor zwölf Jahren die Frau seines Lebens an die heimtückische Krankheit verloren. Und vor sechs Jahren holte der Krebs auch seine Schwester. Es sind diese schmerzvollen Erfahrungen, die das Thema Krebs für Hans-Joachim Brunner zu einem sehr persönlichen machen.

Und so hat sich Brunner entschlossen, etwas zu tun. Eine Spendenaktion, zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe, soll es sein. Sie ist verknüpft mit einer Bilderausstellung, die der Steinborner in den Räumlichkeiten der Sparkasse in Eisenberg auf die Beine gestellt hat. Seit wenigen Tagen hängen im Foyer des Geldinstituts 25 Gemälde, die Brunner geschaffen hat. Große, kleine, im Wert von 50 bis etwa 150 Euro. Brunner hofft, vielleicht das eine oder andere Bild zu verkaufen, das Geld wolle er spenden. Ein ähnliches Konzept habe er vor ein paar Jahren schon mal gehabt, auch damals in Zusammenarbeit mit der Sparkasse. „Seinerzeit habe ich tatsächlich ein paar Bilder verkauft, das komplette Geld auch gespendet“, so der gelernte Elektromeister, der lange als Bauleiter bei den Pfalzwerken tätig war.

Kunst als Ausgleich

Zur Malerei fand Brunner Ende der 1990er-Jahre, die Grundlagen eignete er sich in einem Kurs der Volkshochschule Hettenleidelheim an. Zuvor hatte sich der Tiroler in seiner Freizeit vor allem mit Holzschnitzereien beschäftigt. „Das kreative Arbeiten war für mich immer ein guter Ausgleich. Und ich probiere mich gern aus, versuche immer wieder etwas Neues. Ob das jetzt Schnitzereien, Schweißereien oder eben die Malerei ist“, sagt Brunner.

Für seine Bilder nutzt Brunner vor allem Aquarell- oder Acryltechnik. Als Motive dienen ihm etwa Locations in und um Eisenberg – so wie die Erdekaut oder die Grube beispielsweise –, aber auch Werke bekannter Künstler, die Hobbymaler Brunner dann zu kopieren versucht. „Neulich habe ich im Fernsehen einen Beitrag gesehen über ein Bild, das für 100 Millionen Dollar in New York versteigert wurde. Meine Enkelin hat es im Internet für mich rausgesucht und ausgedruckt: Ich hab mich dann direkt ans Malen gemacht“, sagt Brunner und lacht. Für 100 Millionen wird sein Bild wohl nicht den Besitzer wechseln: Aber über ein paar Euros für die Kinderkrebshilfe würde sich der Steinborner doch freuen ...

Die Ausstellung ist bis mindestens Ende Mai in der Sparkasse Donnersberg zu sehen, zu den gängigen Öffnungszeiten.