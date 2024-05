Der Grünstadter Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) bleibt Vorsitzender der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses. Das hat der Verein nach seiner Mitgliederversammlung mitgeteilt. Einen Personalwechsel hat es beim Schatzmeister-Posten gegeben: Auf den früheren Klinik-Direktor Claus Wadle aus Wachenheim folgt Christina Scarmato. Im laufenden Jahr will die 160-Mitglieder-Organisation für etwa 60.000 Euro medizinische Geräte anschaffen. Auf der Liste stehen ein Apparat für die Herztonwehenschreibung (CTG) in der Geburtshilfe sowie drei Unterarm-Wagen, auf die sich Patienten nach Gelenkersatz-Operationen stützen können. Unterm Strich hat der Verein seinen Angaben zufolge das Krankenhaus mit 425.000 Euro gefördert. Derzeit hat er 160 Mitglieder, weitere Unterstützer sind willkommen. Informationen gibt’s auf der Internet-Seite der Klinik (krankenhausgruenstadt.de). Außerdem wollen sich die Förderer beim Aktionstag „ Grünstadt vereint“ am 13. Juli mit einem Stand präsentieren.