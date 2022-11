Das zweiflügelige Tor der Neuleininger Kita St. Nikolaus muss dringend instandgesetzt oder erneuert werden. Es ist marode: Der Metallrahmen ist verrostet, kaum noch eine Schraube hält die hölzerne Füllung, die Farbe blättert. „Wenn es kalt oder heiß oder feucht ist, verzieht sich die ganze Konstruktion und man muss aufpassen, dass man sich beim Öffnen nicht die Finger klemmt“, klagt die Elternausschuss-Vorsitzende Ursula Roth. Im Juni habe sie das dem Bürgermeister Franz Adam (CDU) vor Ort gezeigt und auf die Dringlichkeit hingewiesen. Geschehen sei jedoch nichts. Nur das Schloss, das von innen nicht zu öffnen war, habe die Gemeinde erneuert. Das Holzportal am Eingang zur Burg sei ein Schandfleck, betont sie. Dem Ortschef ist das bewusst. Auf RHEINPFALZ-Nachfrage versichert er, dass sich Vertreter einer Fachfirma am Donnerstag die Sache anschauen. „Sie werden beurteilen, ob sich das Tor noch reparieren lässt oder ob es ausgetauscht werden muss“, so Adam. Bei der nächsten Bauausschusssitzung würden die verschiedenen Optionen, zu denen dann auch Kostenvoranschläge auf dem Tisch lägen, beraten.