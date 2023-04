Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die Wasserversorgung im Leiningerland fit für die Zukunft zu machen, sollten Ausbau- und Sanierungsprojekte in Millionenhöhe umgesetzt werden. Zu dem Ergebnis kommt das Gutachten eines Ingenieurbüros, das den künftigen Bedarf ermittelt hat.

Dass die Trinkwasserversorgung in der VG Leiningerland nicht ganz unproblematisch ist, dürfte spätestens in den vergangenen Sommern klar geworden sein, in denen sie immer wieder Thema war.