Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Weihnachtsmacher (17): Weihnachten ohne Krippe – das ist für Guido Schwalb nicht vorstellbar. Seit inzwischen rund sieben Jahrzehnten stellt der Wattenheimer unter anderem Krippen aus verschiedenen Materialien her. Jedes seiner Werke ist ein Unikat. Das klassische Motiv sucht man darunter allerdings vergeblich.

Die überladenen Krippen in der Tradition der Franziskaner mag Guido Schwalb nicht so gern. „Ochse und Esel waren nie an der Krippe“, ist der Wattenheimer überzeugt. Er ist eher für