Die erste Mannschaft des KSV Grünstadt startet am Samstag mit einem Auswärtskampf in Dortmund in die Saison. Unbekanntes Terrain für das Team aus dem Leiningerland, denn Gastgeber SuS Derne ist neu in der A-Gruppe der Zweiten Bundesliga.

„Die geografische Aufteilung der drei Zweitliga-Gruppen ist meistens nicht einfach“, beschreibt KSV-Abteilungsleiter Axel Wenz die stetigen Herausforderungen. „Im vergangenen Jahr war