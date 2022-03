„Die Arbeiten werden wohl mindestens bis Ostern dauern“, sagt Mertesheims Ortsbürgermeister Kurt Waßner zum Baufortschritt im Eingangsbereich des Friedhofs. Nach dem Abriss eines in die Jahres gekommenen Pfostens, soll das neue Fundament des Tors laut Waßner möglichst bald betoniert werden. Er habe deswegen dieser Tage die beauftragte Firma kontaktiert. Danach könne der neue Pfosten gemauert werden. Während dieser Zeit werde das Metalltor auch wieder auf „Hochglanz“ gebracht, so Waßner. Insgesamt hat der Mertesheimer Gemeinderat für den Friedhof in diesem Haushaltsjahr 12.000 Euro veranschlagt; davon sind allein 10.000 Euro für die Reparatur des Eingangstores vorgesehen.