Der Stadtrat hat sich jetzt mit den Folgen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt befasst. Trotz großer Rückgänge bei den Steuereinnahmen gibt es für Grünstadt einen Hoffnungsschimmer. Sorgen macht das Cabalela.

Als der Haushalt der Stadt Grünstadt Anfang Februar beschlossen worden ist, gab es zwar schon die ersten Corona-Fälle in Deutschland. Aber dass sich das Virus in Deutschland derart ausbreiten würde, war damals nicht absehbar. Bei der Haushaltsdebatte, die vor acht Monaten in der Alten Lateinschule stattfand, weil das Weinstraßencenter von Fasnachtern belegt war, kam das Wort Corona nicht vor. Wie anders ist es heute: Die Infektionszahlen steigen, die Einnahmen der Kommunen sinken. Die Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz müssen gegenüber dem Vorjahr mit 514 Millionen Euro weniger an Steuereinnahmen rechnen.

Grünstadt hat Glück im Unglück

Eigentlich plante die Stadt Grünstadt 2020 mit Steuereinnahmen in Höhe von 18,9 Millionen Euro, davon 6,7 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer und 7,2 Millionen Euro aus der Einkommensteuer.

Corona habe zu einer Minderung bei der Einkommensteuer (minus 710.000 Euro wegen Kurzarbeit und mehr Arbeitslosen), Umsatzsteuer (minus 200.000 Euro) und Vergnügungssteuer (minus 150.000 Euro) geführt. Letzteres, weil die Spielhallen wochenlang geschlossen waren. Insgesamt muss die Stadt damit im Corona-Jahr auf eine Million Euro verzichten.

Lichtblick Gewerbesteuer

Einen Lichtblick gibt es aber: die Gewerbesteuer. Denn dieser Haushaltsansatz konnte – „entgegen aller Steuerschätzungen und Einbrüchen andernorts“ – in Grünstadt deutlich angehoben werden. Hier wurden 700.000 Euro mehr eingenommen als Anfang des Jahres gedacht. Es handele sich dabei um „Einmaleffekte“, die mit Firmenübergängen zusammenhängen (eine Firma wird ab-, die neue angemeldet), wie Finanzabteilungsleiter Wolfgang Berger auf Nachfrage erklärte. Die Steuereinnahmen in Grünstadt sind damit „nur“ 320.000 Euro niedriger als zu Jahresanfang prognostiziert.

Verlustübernahme fürs Cabalela

Was den Mitgliedern des Stadtrats Sorgen bereitet, ist das Cabriobad Leiningerland: Die Stadt muss in diesem Jahr erstmals eine Verlustübernahme für das Bad leisten, es handelt sich um 220.000 Euro. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke reiche zur Abdeckung nicht mehr aus, die halbjährige Schließung nach dem Brand im Jahr 2019 wirkt sich negativ auf das Betriebsergebnis aus.

Christoph Spies (SPD) sagte mit Blick auf die 220.000 Euro, dass es sich dabei um entgangene Eintrittsgelder handle, da die Sanierungs- und Personalkosten von über einer Million Euro von der Versicherung übernommen worden seien. Grundsätzlich sagte er: „Wir alle können uns noch gut an die Zeiten erinnern, als die Stadt solche Summen oder noch höhere von den Stadtwerken erhalten hat.“ In die gleiche Kerbe schlug Mimmo Scarmato (CDU): „Das ist ein Novum in der Geschichte der Werke“, kommentierte er. „Nach dem Brand dachten wir, dass es besser wird und wieder aufwärts geht. Aber dann kam Corona. Unfassbar! Die Folgen werden wir wohl 2021 spüren.“ Die Landesregierung sei gefordert, kommunale Bäder zu unterstützen, forderte er. In diesem Jahr war das Bad coronabedingt von März bis Ende Juni geschlossen. Johannes Adam (FWG) sieht beim Schwimmbad ein „dunkelrotes Signal, was wir 2021 angehen müssen. Wir müssen Lösungen finden, wie wir das in normale Bahnen lenken können.“ Alise Höhn (FDP) hätte sich gewünscht, genauere Zahlen zu den Werken zu bekommen. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) informierte, dass der Jahresabschluss der Werke coronabedingt erst diese Woche festgestellt werde.

Kritik an Priorisierung

Die Stadtverwaltung hat versucht, einige Ausgaben ins nächste Jahr zu verschieben. SPD-Sprecher Spies kritisierte in diesem Zusammenhang die Informationspolitik bezüglich der Verschiebung der Bauarbeiten im Feuerwehrhaus. Dort soll unter anderem der Boden saniert werden. Er fürchte, dass der Parkplatz an der Feuerwehr während der Sanierung genutzt werde, um Geräte und Autos zwischenzulagern. Dieser würde dann als Parkfläche für die Cabalela-Besucher fehlen. „Warum wurden die zwei Jahre mit den unverschuldeten Schließungen durch Brand und Corona nicht genutzt, um die Feuerwehrhalle zu sanieren? Der Stadtrat hatte die Mittel zur Verfügung gestellt.“

Der Nachtragshaushalt wurde in der Sitzung einstimmig verabschiedet. Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von knapp 2,6 Millionen Euro aus (bisher: 2,4 Millionen Euro), im Finanzhaushalt beträgt der negative Saldo 0,8 Millionen Euro (0,7 Millionen Euro). Der Saldo im Investitionshaushalt erhöht sich von 2,8 auf 3,2 Millionen Euro. Es ist im Übrigen auch ein Novum, dass der Nachtragshaushalt schlechter ausfällt als der Haushalt, der zu Jahresbeginn erstellt wurde. Der Finanzmittelfehlbetrag steigt auf über 4 Millionen Euro an.

Kein Einfluss auf Folgen der Pandemie

Wie es weitergeht, ist offen: „Die Steuerschätzung vom Mai 2020 ging von einer raschen Erholung der Gesamtwirtschaft und entsprechenden Steuermehrungen in den Folgejahren aus. Ob dies auch so eintreffen wird, bleibt abzuwarten“, so Bürgermeister Wagner. Eine Steuerschätzung im November werde erste Anhaltspunkte geben. „Die finanziellen Rahmenbedingen für die nächsten Jahre sind derzeit mit großen Unsicherheiten behaftet und die Verlässlichkeit der Steuererträge offen.“

Alise Höhn drückte es bei der Sitzung so aus: „Da kommt im nächsten Jahr noch was auf uns zu.“ Und Johannes Adam, der in den vergangenen Monaten in Ratssitzungen immer wieder betonte, dass wir in besonderen Zeiten leben, sagte: „Das Defizit ist noch nicht das Ende für 2020. Wir müssen es akzeptieren. Wir haben auf diese Situation, die weltweit ist, als kleines Städtchen Grünstadt keinen Einfluss.“