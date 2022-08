Das Fischerfest des Fischervereins Forelle hatte wieder großen Zulauf. Samstag und Sonntag tummelten sich viele Besucher auf dem Vereinsgelände in der Erdekaut und standen Schlange für leckeren Backfisch verschiedener Fischsorten. Rund zehn Zentner gingen in diesem Jahr über die Theke, wie der Vereinsvorsitzende Peter Schäfer berichtet. Das Fischerfest des Anglervereins, der 1952 gegründet wurde, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Volksfest entwickelt. Früher fand das Fest im Pappelwäldchen inmitten der Erdekaut statt. Dort musste alles hin transportiert, auf- und abgebaut werden. Damals fand hier noch aktiv Tonbergbau statt und viele Bergleute besuchten nach der Arbeit das Fest. Seit einigen Jahren nutzt der Verein für das Fest sein Gelände neben der B 47, nachdem dort bessere Rahmenbedingungen für solche Veranstaltungen geschaffen wurden. Das Fest hat längst seinen festen Platz im Veranstaltungskalender von Eisenberg und Hettenleidelheim.

In diesem Jahr wurden auch wieder erfolgreiche Angler gekürt. Der diesjährige Fischerkönig ist Harald Fischer. Er angelte einen 52 Zentimeter langen Karpfen. Auch der Nachwuchs war beim Königsangeln erfolgreich. Miriam Charles sowie Filip Ciscek angelten jeweils auch einen großen Karpfen, mit einer Länge von 46 Zentimeter. Sie tragen nun den Titel der Jung-Fischerkönigin und des Jung-Fischerkönigs.hde