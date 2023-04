Christoph Gönnewig ist alter und neuer Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ramsen. Bei der turnusmäßigen Wahl wurde der 48-Jährige von den Feuerwehrleuten in seinem Amt bestätigt.

Gönnewigs Amtszeit als Wehrführer beträgt nun erneut zehn Jahre. Eisenbergs Bürgermeister Bernd Frey (SPD) der Gönnewig die Ernennungsurkunde überreichte, zeigte sich sehr zufrieden mit der Ramser Wehr. Aber auch der Zusammenhalt und vor allem die Zuverlässigkeit aller vier Feuerwehren innerhalb der Verbandsgemeinde Eisenberg, seien eine sichere Sache. „Die Bürger können sich auf ihre Feuerwehr verlassen“, betonte Frey.

Gönnewig habe hierbei eine wichtige Funktion. Eine Wehrführung müsse ständig flexibel handeln, ohne das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Frey kündigte an, dass im Rahmen des Doppelhaushalts der VG Eisenberg mit Kürzungen von rund 20 Prozent zu rechnen sei. Dies treffe auch das Thema Beschaffungen für die Feuerwehren. Dennoch werde im Hintergrund an einem Bedarfskonzept der Feuerwehren für die nächsten sechs Jahre gearbeitet. Hier stehen unter anderem Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen auf der Agenda.

Feuerwehrveteran Udo Wild dankte Gönnewig im Namen der Mannschaft für seine Arbeit in den letzten zehn Jahren. Der alte und neue Wehrführer ist in der Ramser Feuerwehr groß geworden. Er begann seine Laufbahn 1979 bei der Jugendfeuerwehr, seit 1990 ist er aktiver Feuerwehrmann. Gönnewig betreute über Jahre hinweg die Jugendfeuerwehr und ist seit 2013 Wehrführer. Die Ramser Wehr hat jährlich zwischen 70 und 100 Einsätze zu absolvieren, wobei sie in den meisten Fällen mit anderen Feuerwehren der VG Eisenberg ausrückt. „Wir verstehen uns als eine Feuerwehr mit vier Standorten, ohne dass jemand seine Identität aufgeben muss“, so Gönnewig.