Am Dienstag führen zwei Männer, denen das Projekt sehr am Herzen liegt, durch das Renaturierungsgebiet in Ebertsheim, am Donnerstag erfahren die Leser, wie die Kläranlage in Grünstadt funktioniert.

Die ersten beiden RHEINPFALZ-Sommertouren mit Richarda Eich in Grünstadt haben viel Freude gemacht, die Resonanz der Teilnehmer war gut. Sie waren froh, dass wir in diesem Jahr wieder Sommertouren anbieten. Bei diesen beiden Touren hat sich auch das Anmeldeprozedere bewährt: Die Teilnehmer müssen sich vorab per E-Mail anmelden. Wir senden denjenigen, die mitgehen können, ein Formular (Name, Adresse, Telefonnummer) zu, das bei der Führung abgegeben werden muss und das wir fürs Gesundheitsamt aufheben. Es gibt noch eine weitere Bedingung für die Teilnahme, dazu aber später.

Erst einmal sollen die Touren erklärt werden, die für kommende Woche geplant sind. Wir beginnen in Ebertsheim: Dort gibt es ein 3,5 Hektar große Renaturierungsgebiet, das in der Region sehr beliebt ist – und durch einen Spielplatz und Fußwege neben Ökologie und Gewässerschutz auch einen sozialen Zweck erfüllt.

Herzensprojekt am Eisbach

Für Ebertsheims Bürgermeister Bernd Findt (FWG) ist das Renaturierungsgebiet ein Herzensprojekt. Er hat seinerzeit viel Zeit und Kraft investierte, um das Gebiet zu ermöglichen, das zwar schon lange geplant war, aber nicht umgesetzt wurde, weil sich die dafür nötigen Grundstücke nicht erwerben ließen. Nach Rücksprache mit dem Ebertsheimer Architekten Andreas Valentin wurde ein anderer Zuschnitt gewählt – und schließlich gelang es, das Großprojekt doch noch an den Start zu bringen. Findt und Valentin, der bereits seit 30 Jahren am und mit dem Eisbach arbeitet, führen am Dienstag, 10. August, 10 Uhr, 40 Interessierte durch das Gebiet, zeigen, was sich in den vergangenen Jahren schon alles am Eisbach getan hat – und was das für die Natur bedeutet. Für die Teilnehmer gilt: Mitlaufen kann nur, wer 1. gegen Corona geimpft ist oder 2. von der Krankheit genesen ist. Beides muss vor der Führung nachgewiesen werden. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss einen Nachweis über einen aktuellen Corona-Test mitbringen.

Wie funktioniert die Kläranlage?

Zwei Tage später wird eine Führung in Grünstadt angeboten: Auf der einen Seite kommt das dreckige Wasser aus der Kanalisation an, auf der anderen Seite soll es gereinigt wieder abfließen. Das ist die Kurzbeschreibung der Arbeit einer Kläranlage. Wie die Grünstadter Anlage genau funktioniert, erfahren 30 Teilnehmer bei unserer Sommertour am Donnerstag, 12. August, ab 10 Uhr im Klärwerk.

Während bei den ersten Kläranlagen nur die Feststoffe entfernt wurden, wird das Wasser heutzutage in modernen Klärwerken mechanisch, biologisch und chemisch gereinigt. So ist das auch in Grünstadt. In der Anlage am tiefsten Punkt der Stadt kommen rund 1,3 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser im Jahr an, das entspricht ungefähr 6,5 Millionen gefüllte Badewannen. Die Mitarbeiter haben unzählige Helfer: Bakterien machen sich über die organischen Stoffe her. Am Ende des Prozesses steht nicht nur sauberes Wasser, es wird auch Biogas gewonnen. Schon 2018 gab es eine Sommertour durch die Kläranlage. Das Interesse damals war groß, deshalb haben wir die Führung auch in diesem Jahr wieder im Programm.

Jeder muss getestet sein

Allerdings ist in der Pandemie alles ein bisschen anders: Weil es sich bei der Kläranlage um kritische Infrastruktur handelt, gilt speziell für diese Führung: Jeder Besucher muss einen negativen Corona-Test vorweisen – unabhängig davon, ob er geimpft oder genesen ist. Der Test kann entweder vom Vortag, also vom Mittwoch, stammen oder direkt vom Donnerstagmorgen. Bitte bringen Sie den Nachweis auf Papier oder auf Ihrem Smartphone mit. Zudem muss noch ein weiterer Bogen ausgefüllt werden, der beim Entsorgungs- und Servicebetrieb bleibt. Dieser Bogen wird Ihnen zusammen mit dem Anmeldeformular per E-Mail zugeschickt.

Anmeldung

Eine Anmeldung per E-Mail ist unter sommertour-gru@rheinpfalz.de möglich. Bitte schreiben Sie in den Betreff, an welcher Tour Sie teilnehmen möchten. Pro Mail können höchstens zwei Personen angemeldet werden. Wichtig ist: Angemeldet sind Sie nur dann, wenn Sie von uns eine E-Mail mit dem Anmeldebogen geschickt bekommen. Wir teilen Ihnen dann den Treffpunkt mit. Bitte bringen Sie eine Maske mit. Die Anmeldung für die Führung im Renaturierungsgebiet sollte bis Freitag, 15 Uhr, erfolgen. Die Anmeldung für die Kläranlagen-Führung bis Montag, 15 Uhr.