Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein besonderer Gegner in einem wichtigen Spiel. Der in Abstiegsnöten steckende VfR Grünstadt tritt am Samstag bei der ebenso abstiegsbedrohten TSG Jockgrim an. Beide haben sich schon in den 1950er-Jahren Duelle geliefert.

Zu einem besonderen Gegner, nämlich zur TSG Jockgrim, reist am Samstag zum 30. Spieltag der Fußball-Landesliga Ost der VfR Grünstadt. Für beide Teams geht es noch um den Klassenverbleib.