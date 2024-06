Andrea Schmitt konnte diesmal deutlich entspannter auf die Ortsbürgermeister-Wahl in Kerzenheim blicken. Denn außer der Christdemokratin ging niemand ins Rennen. Es war also kein Krimi zu erwarten wie 2019, als sie gegen den Sozialdemokraten Christopher Krill in den Ring stieg. Das Ergebnis damals: hauchdünn. Eine Stimme entschied die Wahl, Schmitt erhielt 611 Stimmen, ihr Konkurrent Krill 610. Und so war es die Polizeihauptkommissarin, die die Nachfolge von Alfred Wöllner (SPD) antreten durfte. Diesmal stimmten 868 Wähler (73,9 Prozent) für und 307 (26,1 Prozent) gegen sie, sie geht also in eine zweite Amtszeit. Wahlbeteiligung: 69,5 Prozent.