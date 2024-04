Frust im Grünstadter Rathaus: Zum zweiten Mal innerhalb von etwa vier Wochen ist die Verwaltung telefonisch nicht erreichbar. Zwar können sich die Beschäftigten untereinander anrufen. Aber wer von außen Kontakt sucht, muss eine E-Mail schreiben. Der Rathaus-Büroleiter Joachim Meyer sagt: In beiden Fällen sei die Anlage ohne Vorwarnung ausgefallen. Diesmal geschah es am Montagnachmittag, dem Anbieter sei die Störung daraufhin online gemeldet worden. Als Reaktion habe es eine Prognose zur voraussichtlichen Dauer gegeben: Bis Freitag solle die Verwaltung demnach wieder regulär erreichbar sein. Ein angeforderter Handy-Anruf des Anbieters stand laut Meyer am Dienstag allerdings zunächst noch aus. Der Büroleiter bemängelte daraufhin: „Kundenservice sieht eigentlich anders aus. Hier werden wir auch nach der Störung noch das Gespräch suchen.“