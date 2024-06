smnimtet 748 Be.&rlrm;guu Dsa tahmc enien neiAtl von 41,5 ozertn,P e&;ulrnwdamh ihr ihbergiser ndegoBelltegeoK-reeni dun noentKkurr icAhm elishMci S)P(D 270 tnimmSe ,(495 otzPr)en thl.eo nI bhmOirgei nknotne ied ugre;Bm&rlu an ierd lneeStl rehi etmmiS bbegna.e cbdqIo&;hu nbi mi Woakhllal geioe

In Obrigheim sind bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag die beiden amtierenden Beigeordneten gegeneinander angetreten. Gewonnen hat die FWG-Kandidatin Nicole Eicher. Wo ihr Mitbewerber Achim Mielisch (SPD) seine künftige politische Rolle sieht.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter