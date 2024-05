Sie ist eine der wenigen Frauen, die sich in der Verbandsgemeinde Leiningerland als Kandidatinnen für die Bürgermeisterwahl haben aufstellen lassen: Nicole Eicher von der Obrigheimer FWG. Erfahrung mit der Arbeit an der Dorfspitze hat sie in den vergangenen Jahren bereits als Erste Beigeordnete gesammelt.

Nicole Eicher ist gebürtige Haßlocherin und kam der Liebe wegen vor rund 30 Jahren nach Obrigheim. Auf dem Chefsessel der Großgemeinde Platz zu nehmen, traut sich unter anderem deshalb zu, weil sie als Erste Beigeordnete mit den Geschäftsbereichen Bau, Friedhofsangelegenheiten und Landwirtschaft in der laufenden Legislaturperiode bereits viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.

Erste Kontakte zur Kommunalpolitik knüpfte die 47-Jährige über die Arbeit im Elternausschuss des örtlichen Kindergartens und die Gremienarbeit dort. Von Beruf ist sie selbstständige Bauzeichnerin, weshalb ihr Weg auch zunächst in den Obrigheimer Bauausschuss und dann erst in den Gemeinderat führte, in dem sie nun schon seit zehn Jahren sitzt. Als Erste Beigeordnete hat sie in der Vergangenheit auch schon vertretungsweise Sitzungen geleitet.

Verbrauchermarkt ist für Eicher zweitrangig

Auch die Betreuung des Schulumbaus in Obrigheim und des Neubaugebiets „Baumgarten“ gehörten zu ihren Aufgaben als Erste Beigeordnete. Ganz oben auf der Liste der Dinge, die sie in der kommenden Legislaturperiode gern vorantreiben würde, stehen der Kitaumbau für die Ganztagsbetreuung, zu dem auch der Mensabereich gehört. Außerdem sieht Eicher in einer „professionell begleiteten“ Dorferneuerung große Chancen für ihre Wahlheimat – unter anderem weil das ein Zusammenwachsen der Großgemeinde fördern könnte.

„Momentan gibt es keinen Bäcker und auch keine Dorfmitte, wo sich Bürger treffen können“, nennt die 47-Jährige einen Kritikpunkt. Durch eine Dorferneuerung könnten Konzepte entwickelt werden, die wieder mehr Begegnungen ermöglichen. Über ein Dorferneuerungsprogramm würde Obrigheim für die Umsetzung staatliche Zuschüsse erhalten, was die finanziell erschöpften Kassen des Ortes entlasten könnte. Der Verbrauchermarkt ist für Eicher eher zweitrangig, wichtiger findet sie einen Bäcker, um morgens Brötchen zu holen, oder ein Café als Treffpunkt für Bürger.

Es ist alles eine Teamleistung

Sollte Nicole Eicher am 9. Juni zur Ortsbürgermeisterin gewählt werden, kann sie bei der Umsetzung ihrer Vorhaben voll auf die Unterstützung der FWG setzen. Das ist ihr wichtig, denn: „Kein Bürgermeister kann etwas allein machen. Er braucht die Rückendeckung seines Rates, es ist alles eine Teamleistung.

1995 kam die 47-Jährige der Liebe wegen nach Obrigheim. Diese Entscheidung habe sie bis heute zu keinem Zeitpunkt bereut, sagt Eicher. Als Bauzeichnerin habe sie zudem einen Beruf gefunden, der ihr einen Ausgleich zum Alltag und politischen Tätigkeiten bietet: „Meine Arbeit ist mein Hobby, das ich unwahrscheinlich gerne mache.“

Auch auf den Rückhalt aus der Familie kann sie zählen: „Wir leben in einer Großfamilie, in der neben dem Ehemann auch die großen Kinder – 19 und 16 Jahre alt – im Notfall zeitweise auf die beiden Kleineren aufpassen können.“

Drei Bekenntnisse

1. „Ich lebe gern in Obrigheim, weil ... mich die Liebe hierhergeführt hat und ich meinen Kindern eine Heimat bieten will.“



2. „Ich will Bürgermeisterin werden, weil ... ich durch meine Arbeit als Erste Beigeordnete schon viel gemacht habe und noch mehr machen will.“



3. „Überhaupt nicht leiden kann ich ... Intoleranz und Egoismus.“