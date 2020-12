Rund 1900 Euro hat der Hettenleidelheimer Cartoonist Holger Faber am Samstag mit dem Verkauf von Din-A3-Drucken seines Bildes „Gemeinsam helfen – Corona Care-Toon“ eingenommen. Mit dem Geld (Stückpreis: 50 Euro) unterstützt der 45-Jährige 1:1 die Lebenshilfe Grünstadt-Eisenberg, die in ihrem Bistro „Lebensreich“ aufgrund der Pandemie keine Gäste mehr bewirten darf, dafür aber keinerlei finanziellen Ausgleich vom Staat erhält. Die Vervielfältigung des Werks ist auf 250 Exemplare limitiert. Die Gemeinschaftsaktion mit dem Wirtschaftsforum und dem Kiwanis Club, bei der Alfred Graf Strachwitz in der Fußgängerzone die Drehorgel spielte, sei sehr gut gelaufen, meint Faber. „Es war so, wie ich es erhofft hatte, und unter den Menschen war eine positive Grundstimmung“, so der Softwareentwickler und Hobbykünstler, der sich Neujahr 2016 vorgenommen hatte, täglich einen Cartoon anzufertigen. „Eigentlich zeichne ich realistisch, habe aber leider keine Zeit dazu.“ Inzwischen seien seine Arbeiten im Deutschen Historischen Museum in Berlin und im Badischen Landesmuseum Karlsruhe zu sehen. Für jede Figur, die er erst auf Papier zeichne und dann einscanne, benötige er im Schnitt 30 bis 45 Minuten. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) lobte die „Heidenarbeit“, die sich Faber für den guten Zweck gemacht hat, und Lebenshilfe-Geschäftsführerin Karin Heindl bedankte sich für die „tolle Aktion“. Sie soll laut Faber am Samstag, 19. Dezember, wiederholt werden. Spendenkonto der Lebenshilfe: DE59 5479 0000 0005 2724 40 bei der Vereinigte VR-Bank Kur- und Rheinpfalz.