52 Obst-, drei Walnussbäume und eine Birke haben am Samstag emsige Gärtner im Asselheimer Battenbühl gepflanzt. Langfristig soll aus dem Baugebiet ein „Baumgebiet“ werden.

Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) lobte die Aktion als „größte Baumpflanzung in der Geschichte Grünstadts“ und bedankte sich für das Engagement. Die Initiatoren des Arbeitseinsatzes, Melanie Brühl und Heiko van Eck, konnten bei strahlendem Sonnenschein neben dem Rathauschef, dem Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Christoph Spies auch Eva Brockmann sowie Volker Ertel von der Bürgerinitiative „1000 Bäume für Grünstadt“ begrüßen. Insgesamt waren mehr als 100 Helfer vor Ort.

Tatkräftige Unterstützung vom Bauhof

Unter strengen Corona-Auflagen mit Maske und Abstand wurde fleißig geschaufelt. „Wir haben die Baumspender in drei Gruppen eingeteilt“, berichtet van Eck, der sich über die große Resonanz freut. Die Mitarbeiter des Bauhofs hätten die Löcher in dem schlechten Untergrund ausgebaggert und die Aktivitäten am Samstag auch tatkräftig unterstützt. „Die Stadt stellte Holzpfähle, Muttererde und Anbindematerial bereit“, so van Eck. Die von der Baumschule Schwarz aus Worms-Pfeddersheim gelieferten Hochstämme erhielten einen Anstrich mit Kalkfarbe zum Schutz vor Pilzsporen und Frost.

Damit die Pflanzen nicht im Trockenen stehen müssen, wurden Säcke zur mobilen Tröpfchenbewässerung gespendet. Kinder befestigten am Zaun der Streuobstwiese ein Transparent mit der Aufschrift „Baumgebiet Battenbühl – wir mögen Bäume“. Van Eck: „2021 möchten wir an anderer Stelle in Asselheim weitere Bäume pflanzen und ein Mandelblütenfest feiern.“