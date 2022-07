Zwei Menschen meldeten sich in den vergangenen Tagen bei der Polizeiinspektion Grünstadt, weil sie betrügerische Anrufe bekommen haben sollen. Wie die Beamten mitteilen, meldeten sich falsche Mitarbeiter des Software-Konzerns Microsoft. Diese wollten sich einen Fernzugriff auf den jeweiligen Computer verschaffen. „In beiden Fällen reagierten die vermeintlichen Opfer vorbildlich und beendetet die Telefonate so dass es zu keinem Schaden kam“, so die Poizei.