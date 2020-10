Von Joerg Schifferstein

Der Verbandsgemeinderat Eisenberg hat sich dafür ausgesprochen, eine Machbarkeitsstudie anzuregen, die prüfen soll, ob sich die Schienenstrecke zwischen Ramsen und Enkenbach wieder reaktivieren lässt. Damit folgte das Gremium einem Vorschlag, den zuerst die SPD in Ramsen gemacht hatte. Allerdings wurden auch dieses Mal wieder Bedenken geäußert. Letztmals war 2003 eine solche Untersuchung angestellt worden. 8,3 Millionen Euro Kosten waren damals aufgerufen worden, weshalb das Projekt nicht weiterverfolgt wurde. Allerdings haben sich mittlerweile die Zeiten geändert. Aus Klimaschutzgründen wird die Abschaffung von Verbrennerfahrzeugen gefordert, gleichzeitig steige die Bereitschaft, Geld in Reaktivierungsprojekte im öffentlichen Nahverkehr zu stecken, argumentierten unter anderem Bürgermeister Bernd Frey (SPD) und auch die SPD-Landtagsabgeordnete Jaqueline Rauschkolb. Gefordert wurde außerdem – unter anderem von Detlef Osterheld (FWG), dass auch die Weiterführung der Strecke zwischen Enkenbach und Kaiserslautern geprüft werden sollte. Einstimmig schloss sich der VG-Rat dem Vorschlag der SPD-Fraktion an. Unser Bild stammt aus dem Jahr 2017.