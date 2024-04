Der Seniorenbeirat Grünstadt bietet in Zusammenarbeit mit der Polizei Grünstadt und der Verkehrswacht Bad Dürkheim ein E-Bike Training an. Es findet am Donnerstag, 4. April, statt. Von 10 bis 12 Uhr werden im Weinstraßencenter, im ersten Obergeschoss im Besprechungszimmer, theoretische Hintergründe erläutert. Von 14.30 bis 16.30 Uhr finden auf dem Verkehrsübungsplatz, dem Schulhof der Dekan-Ernst-Schule, praktische Übungen statt. Wer kein eigenes E-Bike besitzt, dem kann nach Anmeldung eines über den Seniorenbeirat oder über das Fahrradgeschäft Drahtesel in Grünstadt zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme an der Schulung ist kostenlos und auf eigenes Risiko. Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig. Interessierte können sich beim Vorsitzenden des Seniorenbeirates melden: Friedrich Schindler, Telefon 06359 6900 oder 0162 2665529.