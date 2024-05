Die seit Jahren gesperrte Nordspitze der Grünstadter Alla-Hopp-Anlage wird wieder geöffnet, aber um den Preis neuer Einschränkungen. Das hat der Rat jetzt beschlossen. Demnach wird an Sonn- und Feiertagen ein Zeitschaltuhr-System die beiden Tore zum nördlichen Teil erst um 15 Uhr öffnen. Also werden dort immer wieder bis in den Nachmittag hinein auch Spielgeräte unzugänglich sein, die bislang ohne Einschränkung genutzt werden dürfen. Hintergrund: Bis weitere Lärmschutz-Gebäude errichtet sind, sollen den Anwohnern über Mittag zwei Ruhestunden garantiert werden. Und weil sich die Anlage um 13 wohl nur schlecht räumen lässt, soll sie morgens jeweils gar nicht erst aufgemacht werden.

