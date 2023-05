Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter strengen Hygieneauflagen startet am Mittwoch die Abiturphase. Am Leininger-Gymnasium (LG) in Grünstadt geht es auch direkt los, an den beiden Integrierten Gesamtschulen (IGS) in Grünstadt und Eisenberg beginnen die Prüfungen erst am Freitag. Corona hat erneut für besondere Herausforderungen gesorgt.

Testen, desinfizieren, Abstand halten und durchgehend Maske tragen: Die Bedingungen, unter denen Abiturienten in diesem Jahr ihre Prüfungen ablegen müssen, sind alles andere als angenehm.