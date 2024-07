Die Polizei hat am Freitagabend auf einem Rastplatz in Kirchheim einen 79-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann war zuvor Zeugenangaben nach gegen 22.30 Uhr in Bad Dürkheim aufgefallen, als er im Bereich der Mannheimer Straße mit seinem Fahrzeug der Marke Bentley eine rote Ampel missachtete und in Schlangenlinien auf der B 271 in Richtung Grünstadt fuhr. Dabei habe er mehrmals mit den Reifen die Verkehrsinseln touchiert. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle Atemalkoholgeruch fest. Da der Mann einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Aufgrund seines daraufhin unkooperativen Verhaltens musste er durch die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt gefesselt und auf die Polizeidienststelle gebracht werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie wurden Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Der 79-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.