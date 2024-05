Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich dürfen in der katholischen Kita St. Nikolaus in Neuleiningen nur 70 Jungen und Mädchen betreut werden. Aktuell sind acht mehr erlaubt. Das reicht allerdings bei Weitem nicht. Die drei Ortsgemeinden, aus denen die Winzlinge kommen, sollen an Lösungen arbeiten. Eine langfristige Betreuungsstätte steht und fällt aber mit einem anderen Großprojekt.

Nicht zuletzt aufgrund des im Kindergartenzukunftsgesetz verbrieften Anspruchs auf eine durchgängige Betreuung gibt es generell einen gestiegenen Bedarf an Kita-Plätzen –