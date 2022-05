Bevor das Jugendorchester Grünstadt an Christi Himmelfahrt ins luxemburgische Esch-sur-Alzette fährt, lädt die Musikschule am Freitag um 19 Uhr zur Generalprobe ein. Die Probe findet in der Aula des Leininger-Gymnasiums statt (Zutritt von der Hofseite aus). In Esch-sur-Alzette, einer der diesjährigen Kulturhauptstädte Europas, nimmt das Orchester am 14. Europäischen Musikfest der Jugend teil. Das Grünstadter Ensemble ist nach der Auszeit in der Pandemie wieder zu einem Klangkörper zusammengewachsen, der bereits bei einem Video-Musikwettbewerb mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde. Neben den Musikern der Musikschule Leiningerland und des Leininger-Gymnasiums sind jeweils eine Delegation der Kreismusikschule Mayen-Koblenz und des Gymnasiums Gernsheim in Esch-sur-Alzette vertreten, teilt Musikschulleiter Richard Martin mit. Drei Konzerte stemmen die Grünstadter mit einem rund halbstündigen Programm, das unter dem Namen „Mélange coloré“ einen bunten Mix verschiedener Musikstile bietet. Nach den vorherigen Ausgaben in Italien (2012), Spanien (2016) und Holland (2018) – bei denen das Jugendorchester dabei war – ist nun Luxemburg Ausrichter des Treffens junger Musikerinnen und Musiker aus ganz Europa.