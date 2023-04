Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd der Damen bezwang die TG Frankenthal am Samstag im Duell der Verfolgerteams den 1. Hanauer THC in eigener Halle 5:2 (2:1). So leicht, wie es das Ergebnis suggeriert, war der Heimsieg jedoch nicht. Im Gegenteil: Die TG-Damen mussten zwei nervenaufreibende Viertel überstehen.

Der Wiesbadener THC hatte am Freitagabend vorgelegt. 4:2 (2:1) hatte der Tabellenführer den TSV Schott Mainz besiegt und sein Punktekonto nach drei Saisonspielen auf neun Zähler erhöht.