Ohne Schutzhelm und mit einem gestohlenen Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen war ein Zwölfjähriger am Mittwoch in Frankenthal unterwegs. Der Junge war zunächst Mitarbeitern des Ordnungsamts aufgefallen. Diese informierten die Polizei. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten laut Bericht nicht nur fest, dass der Minderjährige altersbedingt keinen Führerschein hat, sondern entdeckten außerdem ein sogenanntes „Kreditkartenmesser“ bei dem Jungen. Dabei handelt es sich um eine Klinge, die in einer Plastikkarte eingearbeitet ist. Diese Messer gelten nicht als verbotene Waffen, mit Einverständnis der Eltern ist der Besitz auch für Kinder gestattet. Der Junge wurde den erziehungsberechtigten Eltern übergeben, das entwendete Kleinkraftrad bekam der Eigentümer zurück. Der Zwölfjährige ist zwar nicht strafmündig, seine Straftaten werden trotzdem Folgen haben. Das Jugendamt wurde laut Bericht informiert.