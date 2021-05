Fünf Finalisten stehen in der Endrunde beim diesjährigen Autorenwettbewerb der Nibelungen-Festspiele. Mit dem Beitrag des Autorenduos Kim Gattl ist diesmal auch eine Einreichung aus der Metropolregion dabei. Wer verbirgt sich hinter dem Pseudonym?

Ein klassisches Interview – die Journalistin fragt, die Gesprächspartner antworten – gibt es mit Kim Gattl nicht. Die beiden Nachwuchsautoren, die aktuell in der Endrunde des Nibelungen-Autorenwettbewerbs stehen, wollen Fragen nur schriftlich beantworten, teilt die Pressestelle der Festspiele mit. Im Austausch dafür gibt es dann die ersten Info-Happen: „Kim Gattl“, das sind Phyllis Koehler und Andreas Hartmann. Beide verbinde eine gemeinsame Schulzeit in Worms.

Sie mag Außerirdische

Und beide studierten teils im Ausland – er Romanistik und Politikwissenschaft in Mainz und Paris, sie Komparatistik, Romanistik und Anglistik in London und Paris. Er ist Gründer und Co-Leiter des Ensembles Theater Curiosum in Worms, sie „untersucht literarische Repräsentationen prä- und postmoderner Außerirdischer in Cambridge“. Außerirdische, Leben in europäischen Metropolen, ein kryptisches Pseudonym und die spärlichen, einen im Nebel zurücklassende Informationen: Die Spannung auf die Antworten der beiden ist gerade noch mal ein ganzes Stück gestiegen.

Und ein paar Tage später bestätigt sich, was schon zu Beginn zu vermuten war. Auf drei DIN-A4-Seiten und in ordentlicher Times-New-Roman-12-Punkt-Schrift verschmelzen Phyllis Koehler und Andreas Hartmann quasi zu einer Person. Als Kim Gattl geben die beiden den Großteil ihrer Antworten, nur selten steht da mal „Andreas:“ oder „Phyllis:“ Die literarische Einheit, die gemeinsame Stimme, mit der sie beim Autorenwettbewerb angetreten sind, kämpft sich bis in unser „Interview“ durch.

Ziel: „Sagenhafte Prominenz“

Und schon in der erste Antwort zeigt sich: Die beiden haben Humor.

Oder wie ist sonst die Antwort auf die Frage nach bisherigen Wettbewerbsteilnahmen und deren Ausgang zu verstehen? „Ja, wir haben schon einmal an einem früheren Autorenwettbewerb der Nibelungen-Festspiele teilgenommen. Allerdings war dieser erste Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Das Nibelungenlied hat aber auch erst in der C-Handschrift Karriere gemacht, während die ersten beiden noch erhaltenen Manuskripte weniger Nachhall fanden. Der Vergleich hinkt, aber Alberich hinkt ja auch, und das hält ihn auch nicht von sagenhafter Prominenz ab.“ „Sagenhafte Prominenz“ – das Wortspiel muss man einfach lieben.

Dass Phyllis Koehler und Andreas Hartmann mit Schreiben ihr Geld verdienen (wollen), das merkt man auch an anderer Stelle. Mit „fast wie eine Narbe, die nie ganz verheilt“ beschreiben die beiden ihr Verhältnis zu den Nibelungen und geben etwas mehr über ihre Vergangenheit preis: Die beiden sind tatsächlich in Worms aufgewachsen. Und die Geschichte der Nibelungen, oder besser gesagt das, was über die Jahre daraus gemacht wurde, beschäftige sie noch heute, eröffne Spielraum für Spekulationen über die Wahrheit. „Aber wie das so ist, wird man diese nie finden, und genau diese Suche nach den wahren Nibelungen hat uns zum Autorenwettbewerb gezogen.“

Worms löst Trauma aus

Doch es kommt noch pointierter und selbstironischer: „Außerdem ist das Verfassen von Theaterstücken über die Nibelungen für uns Wormser*innen ja auch eine Form der Traumabewältigung. Denn mit der ganzen mythischen Last, in die man hier (...) hineingeworfen wird, gibt es ja einiges abzuarbeiten. Von gefesselten Liebhabern oder aufgespießten Leibern ganz zu schweigen! Ruhm und der schnöde Mammon spielen da nur eine untergeordnete Rolle.“ Zwei Dinge werden hier klar. Erstens: Die beiden haben sich mit der literarischen Karriere vermutlich genau richtig entschieden. Zweitens: Mindestens einer besteht auf gendergerechte Sprache. Und das Trauma? Nun ja, das lässt sich vielleicht auf die „kindgerechten Nacherzählungen“ zurückführen, von denen beide an anderer Stelle sprechen. Denn die „blonden Recken und streitenden Königinnen“ und das „viele Blut und Fleisch“ scheinen die beiden ihre Jugend hindurch entweder „heimgesucht“ oder „inspiriert“ zu haben.

Weder Staat noch Räson

Was vom Duobeitrag für den Autorenwettbewerb zu erwarten sei, beantworten die beiden in bester Teaser-Manier: „Erwarten Sie, auf jeden Fall, Elementargeister und Menschenopfer! Denn mehr wird jetzt, spannungshalber, nicht verraten.“ Wirklich schade. Denn ihr Ansatz, das vorgegebene Thema „Staatsräson“ in einem Kontext, „in dem weder Staat noch Räson in einem modernen Verständnis existieren“, anzugehen, klingt vielversprechend.

Es soll um die Vorzeit der Vorzeit gehen, um die dunklen Ursprünge der dunklen Ursprünge. Klingt mit Blick auf die Nibelungen nach einem düstern Traum. Und da kommt der Stoff wohl auch her, erklären die beiden: „Die verordnete Häuslichkeit lädt ja sowieso dazu ein, sich in Traumgefilden zu verlieren, wo wir den Stoff für unser Stück gesucht und gefunden haben.“

Gegenpol zum Studium

Die drei Seiten sind vollgestopft mit zitierenswerten Passagen, die wie ein Insider-Witz das Herz eines jeden Literaturwissenschaftlers hochschlagen lassen und von der Belesenheit der beiden Autoren zeugen: „Unser Theaterstück ist ein Beispiel für ,das Kunstwerk im Zeitalter seiner technologischen Vernetzbarkeit’“ nickt etwa so ganz dezent Walter Benjamins „Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit“ zu.

Und die Aussage „Wie Sie sehen, sind wir Monomanen“ führt sogar erstmal zum Duden. Da steht: Der Begriff stammt aus der psychiatrischen Krankheitslehre und meint jemanden, der nicht völlig wahnsinnig ist, sondern „nur“ in einem Teilbereich. Krass. Aber vielleicht passiert das, wenn man Euripides antikes Satyrspiel „Kyklops“ ins Englische übersetzt – das macht Phyllis Koehler einer Antwort zufolge aktuell. Oder wenn man es, wie Andreas Hartmann, als „erfrischenden Gegenpol“ zum Studium empfindet, in die „die mythische Welt voller Grauen, Gier und Gaudium“ der Nibelungen einzutauchen.

Nibelungenschatz bergen

Ob man dieses Interview jetzt so ganz ernst nehmen kann? Vielleicht. Ob sich die beiden beim Tippen der Antworten ins Fäustchen gelacht haben? Möglich. Ob sie sich einfach wahnsinnig gerne (Achtung: Wortspiel) mit mittelalterlicher Literatur befassen? Sieht so aus.

Fest steht: So nebulöse, verwirrende und anregende Interviewpartner hat man selten. Und sollten sie beim diesjährigen Autorenwettbewerb gewinnen, wird es erst richtig interessant. Dann „werden wir mit dem Preisgeld den Nibelungenschatz bergen“, teilen Phyllis Koehler und Andreas Hartmann mit.