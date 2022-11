Am Donnerstagnachmittag ist laut Polizei an der Bushaltestelle in Heuchelheim ein Zehnjähriger Opfer einer räuberischen Erpressung geworden. Der Junge wurde demnach von einem 13-jährigen Mitschüler aus dem Bus geschubst und aufgefordert, sein Handy herzugeben. Dabei stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Es wurde anschließend von dem 13-Jährigen gewürgt, bis eine Passantin eingriff. Der ältere Junge lief davon. Die Passantin und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal in Verbindung zu setzen: unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.